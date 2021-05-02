قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة لإجراءات كورونا

11:16 م الأحد 02 مايو 2021
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(مصراوي):

وجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتشميع عدد من الكافيهات، بمنطقة شيراتون بالنزهة، لمدة شهر لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتداول الشيشة فيها، بالمخالفة لقرارات الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وقاد محافظ القاهرة، اليوم الأحد، حملة مكبرة بشوارع النزهة، للرقابة على تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام الكافيهات والمقاهي بمنع تقديم الشيشة، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والإغلاق للمخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، وتأكيد الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

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