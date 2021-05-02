800 جنيه.. وزير النقل يوافق على صرف منحة عيد الفطر للعاملين بالسكة الحديد والمترو

09:22 م الأحد 02 مايو 2021
800 جنيه.. وزير النقل يوافق على صرف منحة عيد الفطر للعاملين بالسكة الحديد والمترو

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

قال عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل، وافق على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعاملين بقيمة 800 جنيه.

وأضاف فكري لـ"مصراوي"، أنه سيتم صرف المنحة لجميع العاملين في قطاعات السكة الحديد والمترو، والعمالة الموسمية والعاملين بنظام 55 يوم وعمال شركات النظافة، مؤكدًا أنه سيتم صرف المنحة قبل عيد الفطر المبارك.

وتوجّه رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، بالشكر للفريق كامل الوزير على الاستجابة لطلبه بصرف المنحة للعاملين بالسكة، مؤكدًا أن العاملين بالسكة يقفون صفًا واحدًا خلف وزير النقل والالتزام بتعليمات.

منحة عيد الفطر عبدالفتاح فكري النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر مترو الأنفاق كامل الوزير

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