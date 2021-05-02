بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ في المستشفيات

08:06 م الأحد 02 مايو 2021
بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ في المستشفيات

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ في المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات العزل بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، ونصحت المواطنين بعدم تناول الفسيخ لخطورته على الصحة.

وأكد وزارة الصحة توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، لافتًا إلى أنه عند الشعور بأي أعراض مرضية بعد تناول الفسيخ مثل (جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

ونوهت إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بـ 4 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) وذلك ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التي تقدم الأكلات التي ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

وزارة الصحة شم النسيم مصل البوتيوليزم مستشفيات العزل

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