هل وصلت سلالة كورونا الهندية إلى مصر؟.. مصدر بالصحة يكشف

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعكف على إجراء تحاليل تسلسل جيني من عينات PCR للمصابين بفيروس كورونا؛ لمعرفة مدى وصول السلالة الهندية إلى مصر.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، على أنه لم يثبت حتى الآن اكتشاف "السلالة الهندية" في مصر.

وتسللت السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، إلى الأردن، لتدق ناقوس الخطر حول تفشي الوباء في إقليم شرق المتوسط.

وأعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، فجر الأحد، أن بلاده سجلت ثلاث إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا المستجد "لأشخاص لم يسافروا".

ويُعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا، الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلدا على الأقل، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.