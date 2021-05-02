تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتب- محمد نصار:

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقالت التنسيقية في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك: تهنئى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد.. أعاده الله على بلادنا بالخير والأمان والاستقرار.