كافيه التجمع أوراقه سليمة.. "المنشآت السياحية" تستنكر رفع عدادات الكهرباء من المكان

كتب- يوسف عفيفي:

استنكر عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، واقعة رفع عدادات الكهرباء الخاصة بأحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول، والتابع لشقيق مذيعة ومقدمة برامج بالتليفزيون المصري.

جاء ذلك عقب أزمة ضبط الكافيه يقدم شيشة للمواطنين بالمخالفة لتعليمات الحكومة؛ مما جعل جهاز القاهرة الجديدة يشمع مقر الكافيه ومن ثم رفع عدادات الكهرباء على أن يقوم بمخاطبة الكهرباء بذلك.

وقال المصري، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي: لا يصح رفع العدادات، وهو تسرع ليس له أي مبرر من جانب جهاز القاهرة الجديدة.

وتابع المصري: هناك خطأ تم من صاحب الكافيه وهو مقر بذلك؛ لكن في ذات الوقت أوراقه سليمة ويمتلك تصريحًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولديه قرار من وزارة السياحة والآثار بترخيص الكافيه.

وتساءل رئيس الغرفة: "تشيلوا العدادات بناء على إيه، طالما معاه الترخيص وأوراقه سليمة؟! وبعدين هو أقر بالمخالفة وسيأخذ جزاءه.. والعقوبة على قدر المخالفة".

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى عدم تواصل الجهات المسؤولة مع الغرفة حتى الآن بخصوص الواقعة.

وعن مصير عضوية صاحب الكافيه في الغرفة، قال المصري: الواقعة ليست لها علاقة بعضويته في الغرفة، وهو مستمر فيها بشكل طبيعي، ما دام يمتلك الكافيه أو هو الممثل القانوني له، لافتاً إلى أن الغرفة لم تستدعه للتحقيق معه، لأنه مقر بالمخالفة.

وأصدر جهاز القاهرة الجديدة قرار بتشميع مقر الكافيه، بعد أن داهمت قوة من قسم القاهرة الجديدة بمعاونة جهاز المدينة، مقر الكافيه، وقامت بتشميعه؛ لارتكابه بعضًا من المخالفات.