رئيس جهاز الشروق يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة

12:48 م الأحد 02 مايو 2021
رئيس جهاز الشروق يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة

محطة مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، يرافقة مسئولو الجهاز، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراجعة عمليات التشغيل والصيانة بالمحطات، تزامناً مع دخول فصل الصيف، وأهمية ذلك المرفق الحيوي.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، جولته، بالمرور على محطة مياه الشرب الرئيسية المغذية للمدينة، للاطمئنان على انتظام عمل المحطة ومراجعة الضغوط بالشبكة ومصادر تغذية الكهرباء البديلة.

وشملت جولة رئيس الجهاز، متابعة سير عمل محطات روافع الصرف الصحى البالغ عددها 4 محطات، حيث تم مراجعة استعدادها لمواجهة أي ظروف طارئة، تزامنا مع التشغيل التجريبي لغرف المولدات الكهربائية، والتى تعد مصدرا إضافيا وبديلا فى حالات انقطاع التيار الكهربائى.

وفى ختام الجولة، شدد رئيس الجهاز، على ضرورة الاستعداد الجيد لتشغيل المنظومتين تحت أي ظروف طارئة، موجهاً بتشكيل فرقة صيانة إضافية مهمتها المرور الدوري على المولدات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية لها، وتأمين حصتها من الوقود اللازم للتشغيل.

محطات مياه الشرب الصرف الصحي المهندس عبداللطيف بشارة مدينة الشروق

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