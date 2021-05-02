قبل شم النسيم.. الصحة: ضبط 6 أطنان أغذية وأسماك مملحة فاسدة

كتب - أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 6 أطنان و322 كيلو من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة و509 لتر من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية على الأسواق والمحال التجارية، في إطار استعدادات الوزارة لأعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات نجحت في ضبط 2 طن و350 كيلو أغذية متنوعة وأسماك مدخنة ومملحة للشك في صلاحيتها، و 19 لترًا من الزيوت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 3 أطنان و972 أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة، 490 لترًا من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف" مجاهد"، أنه تم المرور الميداني على 882 منشأة غذائية، وسحب 1111 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدامي، حيث تم إغلاق 117 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 870 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها

وأكد" مجاهد" على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.