بزيادة 1000 جنيه.. ننشر رسوم المحليات عن كل ترخيص بناء جديد

11:36 ص الأحد 02 مايو 2021
بزيادة 1000 جنيه.. ننشر رسوم المحليات عن كل ترخيص بناء جديد

محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة أن يسدد المواطن الراغب في استخراج ترخيص بناء رسوما للمحليات ممثلة في المراكز التكنولوجية.

ووفقا لقانون البناء الموحد ورسوم إصدار التراخيص السابقة تكون الرسوم التي يجب تسديدها للمحليات في حالة الرغبة في استخراج ترخيص بناء جديد "إنشاء" كما يلي:

1- رسم فحص 20 جنيها.

2- رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، ويزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من فبراير 2009.

3- تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها.

4- دمغات هندسية 1.5% من قيمة الأعمال المقدمة.

5- رسم تنمية موارد 10 قروش.

6- ضريبة نوعية 60 جنيها.

رسوم استخراج ترخيص بناء جديد

ونصت الاشتراطات الجديدة على أنه بالإضافة للرسوم السابقة يتم دفع 1000 جنيه أخرى مقابل عمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

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محمود شعراوي رسوم المحليات تراخيص البناء الاشتراطات البنائية

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