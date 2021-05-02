ضبط أحد المتعدين بالردم في نهر النيل أثناء الإفطار وتحويله إلى النيابة العسكرية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل ووأدها في مهدها؛ فقد رصدت أجهزة حماية النيل حالة تعدٍّ صارخة على نهر النيل بعزبة أبو غانم بين قريتَي كفر الطويلة وديسط عند ك ١٩٧ بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن أحد المتعدين قام أثناء الإفطار بالردم داخل مجرى نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الأحمر وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية؛ لإخفاء معالم المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المخالف وإلزامه بإحضار حفار ورفع كل مخلفات الردم بالمجرى وعلى نفقته؛ حيث تم رفع الردم بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها.

وصرح وزير الري بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل مَن تسول له نفسه القيام بأية مخالفة على نهر النيل.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدٍّ على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد ٦١٥٥١ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

وأطلقت وزارة الموارد المائية والري سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل؛ آخرها الموجة رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ وجار تنفيذ المرحلة الثانية منها الآن؛ حيث سجلت الموجة حتى الآن إزالة ٣٩٥٦ مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالي قدره ٥٧٠٤٤٩ مترًا مربعًا، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانٍى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث؛ للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.