حدث ليلاً| السيسي يوفر تاكسي لعامل الدليفري ورسالة البابا تواضروس لإثيوبيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكبر وفيات بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 769 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.

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السيسي يوجّه بتوفير سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي لـ"عامل الدليفري"

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة هدية الرئيس، لإسلام عمر، عامل الدليفري، الذي التقى به الرئيس خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

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"احسب درجة نجاحك".. التعليم تعلن ضوابط التقييم للطلاب من 4 ابتدائي وحتى 2 ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تقييم لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

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الرئاسة الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية الداعية لإجراء الانتخابات في القدس

رحبت الرئاسة الفلسطينية السبت، بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية.

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مساعد وزير السياحة: رصد 13 مخالفة لمنشأت سياحية غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشأت الفندقية والأنشطة السياحية، إن لجان وزارة السياحة تمر بصفة دورية على المنشآت السياحية والفنادق بشكل دائم، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت رصد 9 مخالفات لمنشأت سياحية غير ملتزمة بالإجراءات سواء كانت تقدم الشيشة أو التزاحم وعدم الالتزام بالنسبة المحددة، وذلك خلال شهر رمضان فقط.

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محافظ الجيزة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين يوم الإثنين المقبل

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك حملات مستمرة على الحدائق والمتنزهات العامة لتطبيق الاجراءات الاحترازية خلال فترة أعياد شم النسيم، ومنع التجمعات التي تمثل خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.

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في قداس القيامة.. البابا تواضروس يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن "سد النهضة"

وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية - رسالة لدولة إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد المنعقد الآن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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السعودية تعلن نجاح خطة العمرة في العشرين الأولى من رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان.

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11 قرارًا عاجلًا في 72 ساعة "حرجة".. ماذا فعلت الحكومة لمواجهة كورونا في الإجازة؟

اتخذت الحكومة عدة إجراءات عاجلة وقائية في سبيل مواجهة فيروس كورونا خلال الـ72 ساعة ماضية، في ظل زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في محافظات الجمهورية.

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لجنة مكافحة كورونا: هناك حرب على اللقاحات والإجراءات الاحترازية أساس الخروج من الأزمة

قال الدكتور محمد النادي، أستاذ أمراض الصدر، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مشكلة أزمة فيروس كورونا لن تتساوى فيها مصر مجددًا مع الدول الأوروبية وأمريكا.

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