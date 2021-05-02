​الفرن والتكييف والغسالة.. 9 خطوات تضمن ترشيد الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية (فيديو)

كتب- محمد صلاح:



أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حملة من خلال صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "رمضان جانا وفر معانا".

وتهدف الحملة إلى تقديم نصائح هامة لترشيد استهلاك الكهرباء باستعمال كمية أقل من الطاقة والحصول على نفس النيجة وتكون النصائح بشكل يومي طوال شهر رمضان.

وشدد الجهاز من خلال النصائح التي قدمها خلال الأيام الأولى من الشهر المبارك، على تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة ولابد من الانتظار حتى يبرد لأن هذا سيحدث فارقًا في استهلاكك للكهرباء.

وتضمنت الحملة نشر عدد من النصائح الخاصة بتوعية المواطنين حول كيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء في مقدمتها ما يلي:

1- ترتيب الأطعمة في الثلاجة:

شدد الجهاز على ضرورة ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملء الفراغات، تجنبًا لإهدار الفريون، وبالتالي تستهلك كهرباء أقل، ما يترتب عليه وجود فرق لا بئس به في الاستهلاك.

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2- كي الملابس مرة واحدة:

نصح الجهاز في حملته بضرورة جمع كافة الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، ما سيكون له بالغ الأثر في خفض معدل الاستهلاك بوجه خاص.

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3- فصل التكييف وتشغيل المروحة:

حث الجهاز على ضرورة قيام المواطنين بفصل التكييفات حال انخفاض درجات الحرارة، وعدم وجود ما يستدعي تشغيل التكييف، مطالبهم بالاعتماد على تشغيل المروحة لخفض معدلات استهلاك الكهرباء وقيمة الفاتورة.

لمعرفة الخطوات شاهد الفيديو:

4- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها:

نصح الجهاز بضرورة تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك كمية الطاقة نفسها، واستخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس مع التنويه على ضرورة الحفاظ دائمًا على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

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5- فصل مبرد المياه أثناء الصيام:

نشر الجهاز نصائح للمواطنين بأهمية إغلاق مبرد المياه من الكهرباء وفصل الفيشة من المنبع حتى أذان المغرب لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد استهلاك الطاقة أهمها تحديد سعة مبرد المياه المناسب لاستخدامك قبل تحديد نوعه، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر وكذلك التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال، بالإضافة لعدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة كما يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

لمعرفة الخطوات شاهد الفيديو:



6- درجة حرارة التكييف المناسبة:

نصح الجهاز بضرورة بضبط درجة حرارة التكييف عند 25 مع التأكد من أن جميع الأبواب مغلقة جيدًا لمنع دخول الهواء الساخن للغرفة.

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7- استخدام الفرن:

أوضح الجهاز في الفيديو كيفية الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائى لترشيد استهلاك الكهرباء، فى إطار الحملة التى أطلقها بعنوان "رمضان جانا وفر معانا"، لتوعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.

لمعرفة الخطوات شاهد الفيديو:



8- غسالة الأطباق:

نصح الجهاز بضرورة شراء غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA، وكذلك اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

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9- ملء المياه بعد الفطار:

نصح الجهاز بضروة ملئ المياه التى تكفى بعد الفطار لسخان المياه الذى يستخدم فى عمل الشاى او اى مشروبات ساخنة.

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