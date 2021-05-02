​​في نقاط.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح خطوات تركيب عداد قانوني للمرة الأولى

08:30 ص الأحد 02 مايو 2021
​​في نقاط.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح خطوات تركيب عداد قانوني للمرة الأولى

عدادات كهرباء

كتب- محمد صلاح:

يتسائل عدد من المواطنين حول الإجراءات اللازم القيام بها عند التقدم بطلب لتركيب عداد كهرباء قانوني للمرة الأولى.

ووفق مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يجب على المواطن التقدم بطلب لتركيب عداد جديد للوحدة أو الشقة السكنية التي يطلق عليها (وصلة أرضية) إحضار بطاقة الرقم القومي وسند الحيازة بالإضافة لموافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه في حالة النشاط التجاري تضاف البطاقة الضريبية والسجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه ماضي في استخراج التراخيص.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تتمثل في قيام المشترك باستيفاء نموذج الطلب يليها سداد الرسوم وقيمة المقايسة وأخيرًا التعاقد على نموذج توريد الطاقة ثم تركيب العداد.

عدادات كهرباء وزراة الكهرباء الوحدات السكنية

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