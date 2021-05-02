​​برلماني يوجه طلب إحاطة لوزير النقل بسبب تراخي السكة الحديد في أزمة الباعة الجائلين

كتب- نشأت علي:

حذر النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من الأسباب الحقيقية التي وراء تراخي المسئولين بمرفق السكك الحديدية في التعامل مع الباعة الحائلين داخل قطارات السكك الحديدية.

وطالب زين الدين، في طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل بوضع ضوابط تنظيمية بصورة حاسمة للباعة الجائلين داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق خاصة بعد أن كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عن القبض على "طفل" من الباعة الجائلين داخل قطار المنيا رقم 158 بعد مروره من محطة المنيا وتأكيد المصدر بأنه تم القبض على البائع المتجول بسبب شد بلف الخطر للقطار حتى يتمكن من النزول، وأنه تم تسليم الطفل لشرطة محطة ملوي، للتعامل معه.

ولفت إلى أنه كان سيتسبب في وقوع كارثة وانقلاب القطار بسبب شد بلف الخطر، وقال إنه لولا يقظة العاملين بهذا القطار لكان يمكن حدوث كارثة مطالبًا من المسئولين الإسراع في وضع خطط حاسمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الأمور الخطيرة للحفاظ على سلامة ركاب السكك الحديدية ومترو الأنفاق.



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