"الحرية المصري" مهنئًا بعيد القيامة: المصريون نسيج واحد متماسك ضد أعداء الوطن

05:00 ص الأحد 02 مايو 2021
"الحرية المصري" مهنئًا بعيد القيامة: المصريون نسيج واحد متماسك ضد أعداء الوطن

المهندس ممدوح محمد محمود

كتب- نشأت علي:

قال المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه، يربطهم تاريخ طويل من النضال والتضحيات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وسيظل نسيجًا واحدًا ومتماسك ضد الأعداء ويجمعهم وطن واحد، وآمال كبيرة في مستقبل أفضل لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها رئيس حزب الحرية إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد ممدوح محمد محمود أن وحدة شعب مصر كانت وستظل أبد الدهر حائط صد منيع في مواجهة مؤامرات ومخططات أعداء الوطن، مشيرًا إلى الدماء الذكية للمسلمين والمسيحيين اختلطت في حرب "العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر 1973"، لتحرير أرض سيناء المقدسة والدفاع عن حدود الوطن، ومواجهة الإرهاب الأسود.

وأعرب المهندس ممدوح محمد محمود عن أمنياته أن يحفظ الله مصر وقائدها وشعبها وجيشها، وأن تظل وطنا آمنا حافظا وحاميا لأبناءه.

حزب الحرية المصرى شعب مصر عيد القيامة أعداء الوطن

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