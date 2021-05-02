​"عربية النواب": تطور كبير في العلاقات المصرية- الليبية الفترة المقبلة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر حريصة على تقديم الدعم للأشقاء بدولة ليبيا؛ بإرسال كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

وأضاف أباظة، في بيان له، أن هذا الدعم المصري للدولة الليبية الشقيقية يأتي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف، مؤكدًا أن الليبيين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي.

وتوقع النائب أن تشهد العلاقات المصرية- الليبية المزيد من التعاون والعمل والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا والملفات التي تهم مصر وليبيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية.. وغيرها؛ خصوصًا بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى ليبيا، مؤخراً، على رأس وفد مصري رفيع المستوى ضم 11 وزيرًا مصريًّا، وتم خلالها توقيع 11 اتفاقية بين القاهرة وطرابلس.

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