نائب بـ"الشيوخ": مصر حريصة دائمًا على دعم العمال والحفاظ على حقوقهم

12:48 ص الأحد 02 مايو 2021
نائب بـ"الشيوخ": مصر حريصة دائمًا على دعم العمال والحفاظ على حقوقهم

الدكتور محمد منظور

(مصراوي):

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، مهنئًا الشعب المصري بمناسبة عيد العمال: "إن عمال مصر المُخلصين الأوفياء هم القوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء والتعمير؛ لاستكمال خطة التنمية الشاملة".

وأضاف منظور، في بيان له اليوم السبت، أن مصر دائمًا وأبدًا حريصة كل الحرص على دعم العمال وهو ما تُرجم في إصدار البرلمان لعدد كبير من التشريعات التي حافظت على حقوق العمال واستهدفت التصدي لكل المُمارسات غير القانونية التي كانوا يواجهونها من قِبل أصحاب الأعمال؛ من أجل توفير مظلة حماية للعمال.

وأكد النائب أن العمال في السنوات الأخيرة الماضية يبذلون قصارى جهدهم في إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية لنهضتها في كل القطاعات؛ وهو ما يفرض على عمال مصر الأوفياء مسؤوليات جسام في إنجاح تلك المشروعات، كي ينعم المصريون بثمارها وتفتح آفاق التنمية.

ونوه منظور بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تقدم تحية احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدمونه من جهد بارز في دفع عجلة التنمية في البلاد.

محمد منظور مستقبل وطن عيد العمال

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