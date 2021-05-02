من موقع حريق كنيسة العمرانية.. عضو "التنسيقية": المصريون ضربوا أروع الأمثلة في إطفاء النيران



(مصراوي):

انتقل الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوح عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فور علمه بحريق كنيسة القديس مارمينا والملاك سوريال بالعمرانية، إلى موقع الحادث للاطمئنان على المواطنين الذين كانوا متواجدين بالداخل، وحجم التلف الذي لحق بالكنيسة.

وأكد "عمارة" أن جميع الحالات التي دخلت المستشفى جراء الحريق كلها مستقرة، وخرجت جميعها من المستشفى حيث كانت تعاني من اختناق، عدا حالتين فقط حالتهما مستقرة وتتلقيان العلاج لمدة 24 ساعة.

وأوضح عمارة أنه اطمأن على على إخماد النيران وتبريد قوات الدفاع المدني المبنى، قبل أن ينتقل إلى مستشفى أم المصرين للاطمئنان على سلامة المصابين، مشيدًا بالدور الوطني الرائع الذي قام به أبناء العمرانية خلال إخماد الحريق، وما ظهر من تكاتف الشارع المصري، بنسيجه الوطني المتلاحم، الذي سارع نحو المبني لإخماد النيران وتقديم كل التعاون للمصابين، ومعاونة رجال الدفاع المدني والإسعاف.

وأكد عمارة أن ما أتلفته النيران ستصلحه أيادي أبناء هذا الوطن من الشرفاء، الذين تكاتفوا على قلب رجل واحد، وظهر معدنهم الأصيل وقت الأزمة.