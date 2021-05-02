الزراعة: صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يطلق قافلة بيطرية توعوية في المنوفية



كتب- أحمد مسعد:

أطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلة إرشادية بيطرية توعوية بسوق الماشية في تلا بمحافظة المنوفية، ضمن القوافل والحملات التوعوية التي يقوم بها الصندوق لتوعية المربيين بأهمية التأمين على ثروتهم الحيوانية، والمزايا التي يقدمها الصندوق لهم.

وقال اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المستمر والدائم المباشر مع المربيين، لتقديم كافة سبل الدعم لهم، لحماية ثروتهم الحيوانية.

وأوضح مساعد الوزير أنه تم عمل ندوة إرشادية في سوق تلا العمومي، حيث تم الإشارة إلى المزايا التي يقدمها الصندوق ضد النفوق والذبح والسطو والحريق، وكذلك الدور الحيوي الذي يقدمه صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في رفع الأعباء عن المستأمنين لدى صندوق التأمين من خلال تفعيل كروت الخصم الخاصة بالأدوية وكذلك الأعلاف.