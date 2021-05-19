ما الفوائد التي تعود على الجسم بعد التبرع بالدم؟.. الصحة تجيب
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو يشرح الفوائد التي يستفيد منها الجسم من خلال التبرع بالدم.
وقالت الوزارة: يمكنك التسجيل كمتبرع بالدم على فيسبوك من خلال: http://facebook.com/donateblood
أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦.
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