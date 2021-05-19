متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة السيسي لفرنسا

كتب يوسف عفيفي:

نشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس مشاركة الرئيس في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

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