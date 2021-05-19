رئيس "محلية النواب" يوجه التحية للقيادة السياسية بعد مبادرة إعادة إعمار غزة



كتب - نشأت علي:

وجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن موقف الدولة المصرية من الأحداث بفلسطين، وإطلاق مؤخرا مبادرة إعمار غزة، مؤكدا أنها جهود مقدرة وتؤكد الدعم الحقيقي للأشقاء بفلسطين.

جاء ذلك فى كلمة له بانطلاق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، مؤكدا أن الجهود التي تتم من الدولة المصرية تجاه فلسطين محل تقدير، مشيرا إلى أن مصر الآن بقيادة الرئيس السيسي تتعامل معاملة الدولة العظمي و القوية والكبيرة.

وقال، إن مبادرة إعمار غزة والمتضمنة 500 مليون دولار من مصر، ومشاركة الشركات المصرية في الإعمار ذات التخصص المطلوب، هو أمر مقدر أيضا، ويذكرنا بما كان يحدث من الأمريكان تجاه المعونة وشروطها بشأن الشركات الأمريكية ودورها فى تقديم المعونة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن مجلس النواب أصدر بيان تأييد ودعم للموقف المصري، والجميع مساند لهذه الخطوات، موجها التحية للقوى السياسية التى تضم أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب، والتى من المنتظر أن تنظم قافلة مساعدات يوم الجمعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي فى دعم الأشقاء بفلسطين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الأعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت، أمس، بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.