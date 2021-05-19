يقود طائرته بعين واحدة.. مطار سفنكس يستقبل الطيار الياباني شينجي

بعد قرار السعودية.. مطار شرم الشيخ يستقبل رحلتين من جدة والرياض - صور

ضبط 476 قطعة لتدبيس المعدة بمطار القاهرة مع راكب قادم من دبي

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولي، الأربعاء، الطيار الياباني شينجي مايدا، والذى فقد عينه اليمنى، بسبب تعرضه لحادث سيارة، وأصر على استكمال دراسته في الطيران، وحصل على رخصة الطيران من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.

وقرر شينجي، أن يجوب أنحاء العالم بطائرته في مهمة شاقة تستغرق شهرين تحت شعار "تحدى الصعاب"، كي يبعث رسالة للعالم بضرورة التمسك بالحلم مهما كانت الصعاب.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان له، الأربعاء، إن إدارة مطار سفنكس الدولي، استقبلت شينجي مايدا قادما من أثينا، ووجه الطيار محمد منار، بتقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة له، وإنهاء كافة إجراءاته بسهولة ويسر، وقيام العلاقات العامة بتقديم هدايا تذكارية له.

وتابعت الوزارة:"سيقوم شينجى بزيارة مدينتي الجونة وأسوان، ثم يستكمل رحلته إلى السودان".

وبدأت رحلة شينجي من الولايات المتحدة، مروراً بكندا، وآيسلندا، وفرنسا، والنرويج واليونان، والإمارات المتحدة، والهند وتايلاند والفلبين، وتستغرق هذه الرحلة حوالي ١٣٠ ساعة، علي أن يعود للولايات المتحدة مرة أخري مطلع يوليو المقبل.