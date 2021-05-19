ضبط 476 قطعة لتدبيس المعدة بمطار القاهرة مع راكب قادم من دبي

بعد قرار السعودية.. مطار شرم الشيخ يستقبل رحلتين من جدة والرياض - صور

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوات والمستلزمات والأجهزة الطبية، أخفاها راكب بين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه تامر عادل رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وقام أحمد عبد الحميد مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بمناظرة جواز سفر الراكب، والذي تبين أنه كثير السفر في فترات متقاربة، وحاول الخروج بحقائبه دون تفتيش.

وتلاحظ لكل من عمرو غزال مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، وجود أشياء متماثلة وعالية الكثافة، وقام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف نورهان فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 335 قطعة وأداة طبية خاصة بتدبيس المعدة، و140 كيس بهم خيوط جراحية، وجهاز طبي بإجمالي عدد 476 قطعة .

وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.