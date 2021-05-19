نشرة التعليم| امتحان مايو للثانوية دون درجات.. مناهج جديدة لـ4 ابتدائي
كتب - أسامة علي:
شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
وينشر "مصراوي" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:
تنتج لأول مرة بالكامل.. وزير التعليم: نسابق الزمن للانتهاء من مناهج 4 ابتدائي
نشر أسماء الطلاب عبر "فيسبوك".. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب المصروفات
وزير التعليم: امتحان مايو للثانوية العامة "تجريبي" بدون درجات
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