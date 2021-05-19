نشرة التعليم| امتحان مايو للثانوية دون درجات.. مناهج جديدة لـ4 ابتدائي

كتب - أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وينشر "مصراوي" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

تنتج لأول مرة بالكامل.. وزير التعليم: نسابق الزمن للانتهاء من مناهج 4 ابتدائي

نشر أسماء الطلاب عبر "فيسبوك".. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب المصروفات

وزير التعليم: امتحان مايو للثانوية العامة "تجريبي" بدون درجات