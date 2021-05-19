عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: تركيز على الألعاب الإلكترونية وربطها بالرياضة البدنية

مصراوي

كشف النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديمه اقتراح برغبة لإنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية وتقسيمه إلى مهني وتدريبي، لخريطة أكثر وضوحا للمراكز والنجوع، وحسن استغلال رأس المال البشري الشبابي، وذلك بالتماشي مع رؤية ٢٠٣٠ بالنهوض بمستويات التشغيل والحد من البطالة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الأربعاء، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وأضاف أنه سيتم العمل على موضوع الألعاب الإلكترونية وربطها بالرياضة البدنية، ورفع كفاءة مساهمة اتحاد الألعاب الإلكترونية.

وأوضح أنه يعتزم البدء في تقديم إقتراح برغبة لإنشاء أبلكيشن للوزارة تعريفي للتفاعل الجاد وإنشاء كودا للرياضة بتعريفاته وتعريفات جميع الألعاب الرياضية وقوانينها، لزيادة التشجيع على الممارسة الرياضية من خلال المعرفة وانخراط الشباب في الممارسة الرياضية والتوعية الصحيحة، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشباب لحسن بناء وعي الشاب، ورفع كفاءة التثقيف الرياضي في العقد المحوكم في الاستثمار الرياضي، ومراعاة عدد ساعات الاستفادة والمكونة من أربع ساعات، مع مراعاة أن تكون في أوقات حيوية حتى يتسنى الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الشباب.

وتابع، أن مقترحاته تأتي استجابة لمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم البدء في تقديم اقتراح برغبة لإنشاء براند مصري (علامة تجارية مصرية) ويسوق داخليا وخارجيا، ويكون تلك البراند للملابس الرياضية والمستلزمات الرياضية بعلامة وصناعة مصرية، وقادر على المنافسة وذلك له مردودات إيجابية كثيرة.

وطالب بمراجعة نظام الانتخاب في المراكز الشبابية لما يسببه من صراعات قبلية داخل مجالس الإدارات، والاستفادة فقط في العمليات الانتخابية، دون النظر للغرض الأساسي لمركز الشباب، وهي الممارسة الرياضية التي كفلها الدستور بأنها حق، وخلق خلايا شبابية إيجابية والنظر في القانون باستحداث هيكل إداري بمدير تنفيذي واستعادة تعظيم دور مراكز الشباب مرة أخرى.