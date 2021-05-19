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الصحة توضح طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا - فيديو

10:10 م الأربعاء 19 مايو 2021
الصحة توضح طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا - فيديو

لقاح كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بـ "فيس بوك"، الأربعاء، فيديو جرافيك يتضمن طريقة التسجيل بالموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا.

ونصحت الوزارة، المواطنين، بالاتصال على الخط الساخن: 15335، للاستفسار والاطلاع على المزيد من المعلومات، مطالبة المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا

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