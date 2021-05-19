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استثناء وحيد.. تعرف على قرارات مواجهة كورونا حتى نهاية مايو

09:20 م الأربعاء 19 مايو 2021
استثناء وحيد.. تعرف على قرارات مواجهة كورونا حتى نهاية مايو

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وتقرر الإبقاء على جميع القرارات التي تم إصدارها قبل عيد الفطر، والتي كانت تطبق خلال الفترة من 6 مايو وحتى 21 مايو الجاي، باستثناء وحيد وهو إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الأربعاء 5 مايو الجاري عدة قرارات لمواجهة كورونا ستسري خلال المرحلة القادمة حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وجاءت تلك القرارات على النحو التالي:

- تكون مواعيد غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات، التاسعة مساء، للحد بصورة كبيرة من التزاحم فيها.

- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

- حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، خلال هذه المرحلة.

مصطفى مدبولي فيروس كورونا قرارات مواجهة كورونا إدارة أزمة فيروس كورونا

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