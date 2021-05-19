أبرزها شرب الكحوليات.. الصحة: 5 سلوكيات خاطئة تؤدي للوفاة بالسرطان
كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، إنفوجرافيك يوضح أن ثُلث وفيات السرطان تقريبًا تحدث بسبب 5 سلوكيات صحية وغذائية خاطئة.
وناشدت الوزارة، بضرورة الابتعاد عنها والالتزام بتناول غذاء صحي غني بالخضروات والفواكه، ومارس الرياضة بانتظام، وتوقف عن التدخين فورًا.
وجاءت السلوكيات الخاطئة على النحو التالي:
- زيادة وزن الجسم.
- عدم تناول الخضروات والفواكه بشكل كاف.
- قلة النشاط البدني.
- شرب الكحوليات.
- التدخين.
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