أبرزها شرب الكحوليات.. الصحة: 5 سلوكيات خاطئة تؤدي للوفاة بالسرطان

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، إنفوجرافيك يوضح أن ثُلث وفيات السرطان تقريبًا تحدث بسبب 5 سلوكيات صحية وغذائية خاطئة.

وناشدت الوزارة، بضرورة الابتعاد عنها والالتزام بتناول غذاء صحي غني بالخضروات والفواكه، ومارس الرياضة بانتظام، وتوقف عن التدخين فورًا.

وجاءت السلوكيات الخاطئة على النحو التالي:

- زيادة وزن الجسم.

- عدم تناول الخضروات والفواكه بشكل كاف.

- قلة النشاط البدني.

- شرب الكحوليات.