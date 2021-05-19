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أبرزها شرب الكحوليات.. الصحة: 5 سلوكيات خاطئة تؤدي للوفاة بالسرطان

08:53 م الأربعاء 19 مايو 2021
أبرزها شرب الكحوليات.. الصحة: 5 سلوكيات خاطئة تؤدي للوفاة بالسرطان

وزارة الصحة

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، إنفوجرافيك يوضح أن ثُلث وفيات السرطان تقريبًا تحدث بسبب 5 سلوكيات صحية وغذائية خاطئة.

وناشدت الوزارة، بضرورة الابتعاد عنها والالتزام بتناول غذاء صحي غني بالخضروات والفواكه، ومارس الرياضة بانتظام، وتوقف عن التدخين فورًا.

وجاءت السلوكيات الخاطئة على النحو التالي:

- زيادة وزن الجسم.

- عدم تناول الخضروات والفواكه بشكل كاف.

- قلة النشاط البدني.

- شرب الكحوليات.

  • التدخين.
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وزارة الصحة السرطان سلوكيات صحية وغذائية خاطئة

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