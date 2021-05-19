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بعد قرار السعودية.. مطار شرم الشيخ يستقبل رحلتين من جدة والرياض - صور

08:48 م الأربعاء 19 مايو 2021
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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، أول رحلتين تابعتين للخطوط الجوية السعودية، وعلى متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتى الرياض وجدة، بعد قرار المملكة بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر.

وقالت وزارة الطيران المدني، إن فريق العلاقات العامة بالمطار قديم كافة التسهيلات اللازمة، لسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعى.

وأضافت في بيان لها، الأربعاء، أن استئناف الرحلات يؤكد على التزام المطارات المصرية، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لتوصيات المنظمات الدولية.

وتشهد المطارات المصرية، استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى، وذلك عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا .

الرحلات الجوية الخطوط السعودية مطار الشرم الشيخ

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