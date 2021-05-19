الأوقاف: افتتاح 9 مساجد جديدة و 2 إحلال وترميم بـ 4 محافظات.. الجمعة
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين آخرين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1413 مسجدًا، منها 1315 جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 98 صيانةً وترميمًا .
وأوضحت في بيان لها، أن المساجد المقرر افتتاحها، الجمعة المقبلة، هي:
أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو شقة – 6 أكتوبر – القطعة رقم 25 - مركز خدمة التوسعات الشرقية
مديرية أوقاف البحيرة
2. الشيمي – كفر عثمان- شبرا خيت
3. يسري الغربي- العرقوب- كوم البركة – كفر الدوار
4. سيد أحمد العسكري- قرية أحمد العسكري – شبرا خيت
مديرية أوقاف المنوفية
5. الطرانة غرب- السادات
6. النور الإسلامي - هيت – مركز منوف
7. الشهداء – طنبدي – شبين الكوم
مديرية أوقاف سوهاج
8. شهيد كربلاء – قرية أبو دومة – مركز طما
9. خالد بن الوليد القرعان - جرجا
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف البحيرة
10. الكبير- جعيف- إيتاي البارود
11. هليل – قرية هليل - دمنهور
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