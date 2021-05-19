Masrawy logo white

الأوقاف: افتتاح 9 مساجد جديدة و 2 إحلال وترميم بـ 4 محافظات.. الجمعة

08:47 م الأربعاء 19 مايو 2021
الأوقاف: افتتاح 9 مساجد جديدة و 2 إحلال وترميم بـ 4 محافظات.. الجمعة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين آخرين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1413 مسجدًا، منها 1315 جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 98 صيانةً وترميمًا .

وأوضحت في بيان لها، أن المساجد المقرر افتتاحها، الجمعة المقبلة، هي:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو شقة – 6 أكتوبر – القطعة رقم 25 - مركز خدمة التوسعات الشرقية

مديرية أوقاف البحيرة

2. الشيمي – كفر عثمان- شبرا خيت

3. يسري الغربي- العرقوب- كوم البركة – كفر الدوار

4. سيد أحمد العسكري- قرية أحمد العسكري – شبرا خيت

مديرية أوقاف المنوفية

5. الطرانة غرب- السادات

6. النور الإسلامي - هيت – مركز منوف

7. الشهداء – طنبدي – شبين الكوم

مديرية أوقاف سوهاج

8. شهيد كربلاء – قرية أبو دومة – مركز طما

9. خالد بن الوليد القرعان - جرجا

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف البحيرة

10. الكبير- جعيف- إيتاي البارود

11. هليل – قرية هليل - دمنهور

وزارة الأوقاف افتتاح مساجد مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف البحيرة

الخبر التالى:

بعد قرار السعودية.. مطار شرم الشيخ يستقبل رحلتين من جدة والرياض - صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا