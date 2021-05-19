الأوقاف: افتتاح 9 مساجد جديدة و 2 إحلال وترميم بـ 4 محافظات.. الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين آخرين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1413 مسجدًا، منها 1315 جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 98 صيانةً وترميمًا .

وأوضحت في بيان لها، أن المساجد المقرر افتتاحها، الجمعة المقبلة، هي:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو شقة – 6 أكتوبر – القطعة رقم 25 - مركز خدمة التوسعات الشرقية

مديرية أوقاف البحيرة

2. الشيمي – كفر عثمان- شبرا خيت

3. يسري الغربي- العرقوب- كوم البركة – كفر الدوار

4. سيد أحمد العسكري- قرية أحمد العسكري – شبرا خيت

مديرية أوقاف المنوفية

5. الطرانة غرب- السادات

6. النور الإسلامي - هيت – مركز منوف

7. الشهداء – طنبدي – شبين الكوم

مديرية أوقاف سوهاج

8. شهيد كربلاء – قرية أبو دومة – مركز طما

9. خالد بن الوليد القرعان - جرجا

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف البحيرة

10. الكبير- جعيف- إيتاي البارود

11. هليل – قرية هليل - دمنهور