أسرة مبارك تعزي فريد الديب في وفاة ابنته: تغمدها الله بواسع رحمته

كتب - محمود مصطفى:

قدمت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، التعازي للمحامي فريد الديب، في وفاة كريمته الدكتور إيمان الأستاذ بجامعة القاهرة، التي وافتها المنية، اليوم.

وقال جمال مبارك في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، الأربعاء:"بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص التعازي والمواساة للأستاذ الفاضل فريد الديب لوفاة نجلته".

وتابع جمال مبارك:"تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيّع العشرات، اليوم الأربعاء، جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ابنة المحامي فريد الديب، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي وافتها المنية اليوم.

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