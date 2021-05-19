بهذه الضوابط.. ننشر موعد إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، موعد إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماعها اليوم.

كانت الحكومة قررت إغلاقا كاملا للشواطئ والمتنزهات والحدائق، بداية من يوم 6 مايو الجاري حتى 21 مايو الموافق بعد غدٍ الجمعة.

وقررت لجنة إدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها اليوم، إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات، دون تحديد موعد لذلك.

وقال قاسم، لمصراوي، إن القرار السابق بإغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق يظل ساريا حتى يوم 21 مايو الموافق الجمعة القادمة.

وأضاف متحدث الوزارة: بداية من يوم السبت الموافق 22 مايو سيتم إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ من جديد.

وشدد الدكتور خالد قاسم، على التنبيه بضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة والمعلنة من قبل مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وتقليل الأعداد والحرص على ارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط الأخرى.