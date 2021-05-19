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الأعلى للإعلام يشكل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإخبارية

05:29 م الأربعاء 19 مايو 2021
الأعلى للإعلام يشكل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإخبارية

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب - مينا غالي:

شكّل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 من الشهر نفسه، لتلقى طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإخبارية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس.

يشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، واللوائح الصادرة تنفيذا له، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإخبارية تراخيص الصحف

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