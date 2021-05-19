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بحضور جمال مبارك ومحمد علاء.. تشييع جنازة ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة- فيديو

05:02 م الأربعاء 19 مايو 2021
بحضور جمال مبارك ومحمد علاء.. تشييع جنازة ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة- فيديو

جمال مبارك

كتب- محمود مصطفى:

شيعت عصر الأربعاء، جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كريمة المحامي فريد الديب، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي وافتها المنية اليوم.

وحضر تشييع الجنازة جمال مبارك ومحمد علاء مبارك، والإعلامي أحمد موسى، والكابتن زكريا ناصف وعدد من أقارب وأصدقاء الدكتورة إيمان فريد الديب.

جمال مبارك محمد علاء جنازة ابنة فريد الديب ابنة فريد الديب فريد الديب مسجد الشرطة

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