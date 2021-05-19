بحضور جمال مبارك ومحمد علاء.. تشييع جنازة ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة- فيديو

كتب- محمود مصطفى:

شيعت عصر الأربعاء، جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كريمة المحامي فريد الديب، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي وافتها المنية اليوم.

وحضر تشييع الجنازة جمال مبارك ومحمد علاء مبارك، والإعلامي أحمد موسى، والكابتن زكريا ناصف وعدد من أقارب وأصدقاء الدكتورة إيمان فريد الديب.