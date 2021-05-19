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وزير الآثار: انتهاء تطعيم العاملين بالسياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر بنهاية مايو

04:59 م الأربعاء 19 مايو 2021
وزير الآثار: انتهاء تطعيم العاملين بالسياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر بنهاية مايو

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن شهر مايو الحالي، يشهد انتهاء تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء والبحر الأحمر بالكامل.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي استمر خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الوزير، أن وزارتي الصحة و السياحة تمنح موظفي القطاع السياحي أولوية الحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى أننا سنعطي أولوية للعاملين في القطاع لأنها مهمة للغاية للقطاع الاقتصادي.

وتابع العناني: وتباعا سنعلن تطعيم جميع العاملين الذين يبلغ عددهم حوالي مليوني شخص يعملون في القطاع، ونتمنى في القريب العاجل ومع بداية فتح الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والتخفيف من الإجراءات الاحترازية بها مثل دول الوطن العربي وأوروبا وروسيا.

خالد العناني وزير السياحة والآثار جنوب سيناء البحر الأحمر لقاح كورونا فيروس كورونا

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