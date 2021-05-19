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قرارات حكومية جديدة بشأن العام الدراسي بسبب كورونا

04:50 م الأربعاء 19 مايو 2021
قرارات حكومية جديدة بشأن العام الدراسي بسبب كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث تقرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي "أون لاين" - عن بعد بداية من شهر يونيو.

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا طلاب المدارس الدولية

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