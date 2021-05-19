تحت شعار "نعمل معًا ننجح معًا".. "التنمية المحلية" تنظيم ورشتَين تدريبيتَين من 22 إلى 27 مايو

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم ورشتَي عمل خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو الجاري، تحت شعار (نعمل معًا.. ننجح معًا).

وأفاد المركز أن 70 متدربًا من المحافظات سيحضرون الورشتَين، والذين تم الاستعانة بهم كمدربين في تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة، إضافة إلى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسؤولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات؛ لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاج إليها العاملون في المحافظات في خطة العام التدريبي الجديد؛ لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم في العمل، بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إليه.

ونوه شعراوي بأن الورشتين تهدفان أيضًا إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب في المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الأدوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذي يثري الفرد بالمعلومات وينمي الاتجاهات ويعدل السلوك، إضافة إلى دراسة الدورات والموضوعات الجديدة التي يمكن إدراجها في الخطة الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ورشتَي العمل تناقشان رؤية الوزارة لمنظومة التدريب؛ بما يلبي احتياجات الوزارة والمحافظات ويتوافق مع رؤية مصر 2030؛ لتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية الوزارة مع ربط المحتوى التدريبي بالواقع العملي، وقياس العائد من التدريب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع شعراوي بأن الورشتَين ستركزان على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة في وضع الخطة التدريبية للعام المالي الجديد 2021/2022؛ بما يلبي الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية، وتقييم الخطة التدريبية للعام المالي الحالي (2020/2021)، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب في المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات.

وأوضح الوزير أن ورشتي العمل ستتناولان كل الموضوعات التي تهم عناصر منظومة التدريب بالمحليات، ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل أساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات إعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

جدير بالذكر أن الورشة الأولى تبدأ من 22 وحتى 26 مايو الجاري وتشمل مسئولي التدريب والموارد البشرية في المحافظات، بينما تستمر فعاليات الورشة الثانية لمدة يوم واحد (27 مايو)، ويشارك فيها ممثلو قطاعات الوزارة والمدربون المشاركون في التدريب من داخل الوزارة في الخطة التدريبية الحالية.