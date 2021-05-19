الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل مساحة أرض في البحيرة

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2021، بشأن تعديل مساحة أرض بقرية الأشراف في كوم حمادة بالبحيرة.

ونص القرار في مادته الأولى على تعديل البيان الخاص بمساحة الأرض الكائنة باتجاه قرية نبت الأشراف بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، والوارد بالمسلسل رقم (10) بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2941 لسنة 2009، المشار إليه لتصبح (78517 متر مربع) بدلا من (67645 متر مربع).