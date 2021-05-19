دعمت "حياة كريمة" بـ300 مليون جنيه.. "اقتصادية النواب" تشيد بحُسن إدارة أموال الوقف

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الأوقاف لمبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى الأكثر فقرًا، دليل على حُسن إدارتها أموال هيئة الوقف.

وأضاف عبد الحميد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الأوقاف خصصت 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بحيث توجه إلى القرى الأكثر فقرًا والأُسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن وزير الأوقاف نجح في وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيئة الأوقاف التي بدأت تتحقق نتائجها على أرض الواقع حاليًّا، لافتًا إلى أن الهيئة نجحت في تحقيق إنجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتى الآن، وذلك بعدما قفزت الإيرادات إلى أكثر من مليار و600 مليون جنيه.

وأشاد عبد الحميد بحسن إدارة المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف الجديد، لأصول الوقف، مشيرًا إلى أنه يمتاز بالمرونة في اتخاذ القرار والحسم الشديد في مواجهة كل مَن يريد العبث بأموال الوقف.