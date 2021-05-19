وفاة راكبة يمنية الجنسية قبل سفرها من مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي (بمبنى الركاب رقم 1، المعروف بالمطار القديم)، إن المطار شهد، اليوم الأربعاء، وفاة راكبة يمنية الجنسية، وذلك قبل استكمال إنهاء إجراءات سفرها إلى اليمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وأضافت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة اليمنية، رحلة رقم 609، فوجئ الركاب والعاملون بتعب وسقوط الراكبة "ح.ن"، 51 عامًا، يمنية الجنسية، وتم استدعاء طبيب الحجر الصحي، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على الراكبة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، وتبين أنها فارقت الحياة.

تم نقل الجثمان عبر إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، وتجهيزه للدفن.