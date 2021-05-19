Masrawy logo white

وفاة راكبة يمنية الجنسية قبل سفرها من مطار القاهرة

04:20 م الأربعاء 19 مايو 2021
وفاة راكبة يمنية الجنسية قبل سفرها من مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي (بمبنى الركاب رقم 1، المعروف بالمطار القديم)، إن المطار شهد، اليوم الأربعاء، وفاة راكبة يمنية الجنسية، وذلك قبل استكمال إنهاء إجراءات سفرها إلى اليمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وأضافت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة اليمنية، رحلة رقم 609، فوجئ الركاب والعاملون بتعب وسقوط الراكبة "ح.ن"، 51 عامًا، يمنية الجنسية، وتم استدعاء طبيب الحجر الصحي، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على الراكبة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، وتبين أنها فارقت الحياة.

تم نقل الجثمان عبر إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، وتجهيزه للدفن.

مطار القاهرة الدولي وفاة راكبة يمنية اليمن

الخبر التالى:

دعمت "حياة كريمة" بـ300 مليون جنيه.. "اقتصادية النواب" تشيد بحُسن إدارة أموال الوقف

كورونا.. لحظة بلحظة

1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استمرار الإجراءات.. الحكومة تصدر بيانها بعد انتهاء اجتماع أزمة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا