"مصر للطيران" تسير 68 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب.. غدًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسير غدًا رحلاتها إلى 52 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل ٥١ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، أربيل، بيروت، بغداد، أنجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، ميونخ، ميلانو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمان، الشارقة، عنتيبي، جوهانسبرج، أديس أبابا، الخرطوم)، و١٣ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار.