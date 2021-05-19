القوات البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبًا بحريًّا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية، ونظيرتها الإيطالية، تدريبًا بحريًّا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية (الجلالة) والفرقاطة الإيطالية (ITS Carlo Margottini) عقب انتهاء زيارتها إلى ميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة.

وتضمن التدريب العابر، وفقًا لبيان رسمي اليوم الأربعاء، تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة؛ ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء، حيث نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحري لسفينة مشبوهة في ظل القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة؛ والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان.

ويعد هذا التدريب هو الأول من نوعه الذي يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية (الجلالة) المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية، والتي انضمت حديثًا إلى القوات البحرية المصرية.