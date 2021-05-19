صحة الشيوخ تنتهي من مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة التمريض

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن انتهاء اللجنة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة مهنة التمريض، حيث تم مراجعة نصوصه قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره بالمجلس.

وأضاف البدري في تصريح للمحررين البرلمانين عقب انتهاء إجتماع اللجنة اليوم، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل في مهنة التمريض.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا ناقشت اللجنة خلال إجتماعها، بنود مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، والذي يهدف للتعامل مع قوائم الإنتظار بالمستشفيات ومواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث وشراء المستلزمات الطبية ومايستجد فى أزمات طبية، مشيرا إلى أن مناقشة ذلك القانون أجريت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث تم الإنتهاء من مناقشة نحو نصف مواد مشروع القانون، على أن تواصل اللجنة مناقشة باقى المواد فى إجتماعها الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة للمناقشة والإقرار.

وأضاف البدري، لجنة الصحة أيضا تعمل على إعداد دراسة كاملة بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية وذلك بمشاركة الوزارات المختصة.​