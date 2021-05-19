ما عملوش بلقمتهم.. "محلية النواب" تنتقد حصول عمال الترام على 40 مليون جنيه دون عمل

كتب- نشأت علي:

كشف اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عن مفاجأة تتمثل في حصول عمال ترام مصر الجديدة على 40 مليون جنيه كرواتب رغم عدم عملهم أو القيام بمهامهم أو توزيعهم على إدارات أخرى بعد أن تم إلغاء ترام مصر الجديدة، العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022.

وقال اللواء رزق مصطفى، رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، أثناء الحديث عن ميزانية هيئة النقل العام بوزارة النقل والمواصلات لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢، إنه يوجد ٤٠ مليون جنيه مرتبات لعمال ترام مصر الجديدة؛ مما استدعى تدخل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، معقبًا ومطالبًا بتوضيح موقف عمال وسائقي الترام الذي توقف منذ عام، ولماذا لم يتم توزيعهم أو تدريبهم للاستفادة بهم في الهيئة أو إحدى هيئات وزارة النقل؟!

ورد اللواء رزق مصطفى، رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، عن تساؤل السجيني، بأن الهيئة خاطبت جهاز التنظيم والإدارة، بشأن هؤلاء العمال، كما أن عمال الترام تقدموا بطلب إلى رئيس الوزراء لنقلهم إلى هيئة مترو الأنفاق، ولا يزال العمل جاريًا لتوزيعهم.

أثار حديث اللواء رزق النائبَ أحمد السجيني، مؤكدًا أن البرلمان مؤتمن على أموال الشعب، ولا يجوز له أن يرى إهدارًا للمال العام بهذا الشكل ويصمت؛ خصوصًا أن هذا المبلغ (40 مليون جنيه) لعمال لم يقوموا بأداء مهمتهم من الأساس، قائلًا: "ما عملوش بلقمتهم أصلًا".