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القوى العاملة: تعيين 888 شاباً بينهم 28 شاباً من ذوي الهمم بالإسماعيلية

02:46 م الأربعاء 19 مايو 2021
القوى العاملة: تعيين 888 شاباً بينهم 28 شاباً من ذوي الهمم بالإسماعيلية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 888 شاباً، منهم 28 شابا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1846 شاباً.

وقال أحمد جابر وكيل المديرية، في تقريره للوزير، أنه خلال أبريل الماضي، استخرجت المديرية 1001 شهادة قياس مستوى مهارة، و 800 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً، وتم تحويل 19 منها للقضاء، و 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف جابر، أن المديرية، صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 79 ألف جنيه لـ 30 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4177 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية، قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 252 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 20 محضراً، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 35 عاملا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 84 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما تابعت 209 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد سعفان وزير القوى العاملة ذوي الهمم الإسماعيلية

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