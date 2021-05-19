قرار جديد من الحكومة بشأن منظومة النظافة في محافظة القاهرة

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة، ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة فى كل من المنطقتين الغربية والشرقية. بحسب بيان صحفي.​