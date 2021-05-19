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قرار جديد من الحكومة بشأن منظومة النظافة في محافظة القاهرة

02:28 م الأربعاء 19 مايو 2021
قرار جديد من الحكومة بشأن منظومة النظافة في محافظة القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة، ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة فى كل من المنطقتين الغربية والشرقية. بحسب بيان صحفي.​

مجلس الوزراء الحكومة منظومة النظافة الخدمات البيئية المخلفات الصلبة

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