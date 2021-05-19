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بعد التواصل مع أحمد فهمي.. بيان للطيران المدني بشأن صورة هنا الزاهد في الطائرة

02:21 م الأربعاء 19 مايو 2021
بعد التواصل مع أحمد فهمي.. بيان للطيران المدني بشأن صورة هنا الزاهد في الطائرة

هنا الزاهد في الطائرة

كتب - محمد عبيد:

أعلن باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، أن صورة الفنانة هنا الزاهد والمتداولة علي موقع التواصل الاجتماعي، وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، ليست طائرة مصرية، وخارج المجال الجوي المصري.

وأضاف عبد الكريم في بيان رسمي: تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والذي أفاد أن هذه الرحلة، كانت على متن طائرة مروحية خارج مصر، وكانت بخط سير "زنزبار / سرينجيتي" بدولة تنزانيا.

وتابع عبد الكريم: بناء على ذلك فإن هذه الواقعة، لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري، وما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لصورة الفنانة هنا الزاهد لا يتبع الطيران المدني .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول صورة للفنانة هنا الزاهد، وهي تجلس بجوار الطيار داخل قمرة القيادة ، ولقيت الصورة كمية كبيرة من التعليقات، والمقارنة بالواقعة الشهيرة لجلوس الفنان محمد رمضان بجوار قائد الطائرة، والتي ترتب عليها وقف رخصة الطيار.

صورة هنا الزاهد في الطائرة هنا الزاهد أحمد فهمي باسم عبد الكريم الطيران المدني

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