الزراعة: تعميم التلقيح الاصطناعي يؤدي إلى حيوانات متفوقة في إنتاج الألبان واللحوم -صور

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كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن نشر التراكيب الوراثية عن طريق التلقيح الاصطناعي ومتابعة الإنتاج يمثل أهمية كبيرة؛ للوصول إلى حيوانات ذات تراكيب وراثية متفوقة في إنتاج الألبان أو اللحوم أو كليهما.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأربعاء، بمديري مديريات الطب البيطري بمحافظات الدلتا، بحضور اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ لمناقشة الوضع الحالي للتحسين الوراثي للماشية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتحسين الوراثي للسلالات المحلية وتمصير السلالات الأجنبية وتعميم التلقيح الاصطناعي.

وكشف الاجتماع عن أدوات ومستلزمات التلقيح الاصطناعي التي قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوفيرها للمحافظات، وما نتجت عنه تلك الزيادة في دعم المربي وتوصيل خدمة التلقيح الاصطناعي إليه.

واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية، ومشاركة مديريات الطب البيطري في انتقاء أفضل حيوانات لديها للكشف عنها وراثيًّا وإنشاء كتيب للقطعان المتفوقة وراثيًّا من الأبقار والجاموس.