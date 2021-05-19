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الحكومة توافق علي إنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس"

01:24 م الأربعاء 19 مايو 2021
الحكومة توافق علي إنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس"

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس" بمحافظة جنوب سيناء، على مساحة 50 فدانا، يضم أربع كليات هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، وحتى يتسنى توفير فرص التعليم العالي لأبناء المحافظة، بحيث تكون هذه الجامعة مستقبلا نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة جنوب سيناء، لتعمل جنبا إلى جنب مع "جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية" لخدمة أبناء المحافظة، وبما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمساعدة في إحداث نقلة حضارية وثقافية لأبناء المحافظة، وتخريج كوادر من التخصصات المختلفة تلبي احتياجاتها. ​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جامعة السويس مدينة أبورديس

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